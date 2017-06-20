Второй сезон «Американских богов» будет длиннее первого

Несколько недель назад Starz продлил «Американских богов» на второй сезон. Длительность продолжения нового многосерийного хита ещё обсуждалась, и вот теперь шоураннер проекта Брайан Фуллер («Ганнибал») в интервью порталу TheWrap сообщил, что длительность второго сезона увеличена на два эпизода — кабельный канал заказал съёмки десяти серий.

Вдобавок авторы намерены ускорить развитие сюжета. Сделать это, по словам Фуллера, будет нетрудно, поскольку главный герой истории наконец-то поверил во всё увиденное и готов к активным действиям:

Дальше мы планируем рассказывать историю о человеке, который миновал первую «контрольную отметку», превратившись из скептика в уверовавшего. Теперь он верит, но каким образом? И как события, произошедшие с его женой и мистером Средой, скажутся на его вере? В общем, во втором сезоне у Тени будет куда более захватывающая сюжетная арка, чем в первом.

Экранизация одноимённого романа-фэнтези Нила Геймана повествует о грандиозном противостоянии чахнущих в забвении богов древнего мира и совсем недавно обретших собственные алтари современных божеств, которые воплощают всё, во что верят и чего страшатся люди XXI века. Главный герой Тень, едва выйдя на свободу, становится телохранителем таинственного мистера Среды и его помощником в почти невыполнимой миссии — призвать на последнюю битву всех старых богов.

В сериале снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Джиллиан Андерсон, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс и другие.

Шоураннером и сценаристом сериала наряду с Фуллером выступает Майкл Грин («Герои»). Производственный процесс возглавляют FremantleMedia North America. Второй сезон «Американских богов» выйдет в следующем году.