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Futurama: Worlds of Tomorrow — дата выхода и трейлер

С появлением нового трейлера стала известна точная дата выхода Futurama: Worlds of Tomorrow — мобильной игры по культовому фантастическому мультсериалу.

От даты выхода Futurama: Worlds of Tomorrow нас отделяет чуть больше недели: игра появится на iOS и Android уже 29 июня. Трейлер, однако, стоит посмотреть даже тем фанатам первоисточника, которым совершенно безразличны мобильные игры. Это ведь, по большому счёту, просто забавный минутный эпизод сериала, где головы Нила Деграсса Тайсона и других приглашённых звёзд сражаются за право пиарить игру по «Футураме».

Futurama: Worlds of Tomorrow объединит в себе сразу несколько жанров: во время пребывания на Земле герои смогут спасать всё новых персонажей, прокачивать их ради открытия разных способностей, собирать предметы и создавать повышающие параметры одёжки. Там же будут открываться и сюжетные квесты, ради выполнения которых команде Лилы придётся отправляться в глубины космоса — туда, где схватки превращаются в смертельные 16-битные аркады, а исследование планет — в визуальные новеллы с выборами и развилками.

 
 
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Видео Futurama: Worlds of Tomorrow (Android, iOS)
 22 февраляМобильные миры «Футурамы» 18 маяFuturama: Worlds of Tomorrow — анимированный тизер игры
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