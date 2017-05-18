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Futurama: Worlds of Tomorrow — анимированный тизер игры

Студия TinyCo опубликовала первые подробности Futurama: Worlds of Tomorrow — мобильной игры, основанной на культовом мультсериале. А заодно представила публике анимированный тизер, созданный авторами оригинала.

Но начнём с подробностей. Futurama: Worlds of Tomorrow окажется куда более полноценной игрой, чем мы боялись. В ней объединят сразу несколько жанров: во время пребывания на Земле герои смогут спасать всё новых персонажей, прокачивать их ради открытия разных способностей, собирать предметы и создавать повышающие параметры одёжки. Там же будут открываться и сюжетные квесты, ради выполнения которых команде Лилы придётся отправляться в глубины космоса — туда, где схватки превращаются в смертельные 16-битные аркады, а исследование планет — в визуальные новеллы с выборами и развилками.

Даты выхода у Futurama: Worlds of Tomorrow пока нет, но релиз запланирован где-то на начало лета.

 
 
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Темы
 
Видео Футурама Futurama: Worlds of Tomorrow (Android, iOS)
 22 февраляМобильные миры «Футурамы»
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