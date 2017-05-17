Анонс нового аниме Мамору Хосоды «Мираи»

В свежем выпуске журнале Variety появилась первая информация о новом аниме-фильме знаменитого режиссёра Мамору Хосоды, выход которого запланирован на май 2018 года. Называться полнометражка будет «Мираи» (Mirai), а основной темой произведения Хосода называет «братьев и сестёр», что укладывается в парадигму его творчества: «Девочка, покорившая время» было о юности, «Летние войны» о семье, «Волчьи дети Амэ и Юки» поднимали тему материнства, а «Чудище и мальчик» — отцовства.

«Мираи» рассказывает историю четырёхлетнего мальчика, который изо всех сил пытается справиться с масштабным кризисом: появлением маленькой сестры в семье... А потом начинаются сказочные события. Сад на заднем дворе таинственным образом становится вратами, позволяющими ребёнку путешествовать назад во времени. Там он встречается со своей матерью, когда та была ещё маленькой девочкой, и со своим прадедом – молодым мужчиной в самом расцвете сил. Эти фантастические приключения позволяют мальчику взглянуть на всё под другим углом и помогают ему стать настоящим старшим братом.

В интервью тому же Variety Мамору Хосода говорит, что название «Мираи» можно перевести как «Будущее», и что оно является как именем сестры главного героя, так и именем дочери самого Хосоды. Также по словам режиссёра, новый фильм вдохновлён его собственным отцовским опытом, а конфликт и вовсе взят из жизни: был период, когда его старшая дочка чувствовала, будто её младшая сестра «украла родителей, и это заставляло её ужасно ревновать». Хосода также отметил, что в основе своей новый фильм ближе к человеческой драме из «Девочки, покорившей время» и «Волчьих детей Амэ и Юки», чем к экшен-историям «Летних Войн» и «Чудища и мальчика».

Фильм делает студия Chizu, которую Мамору Хосода основал в 2011-м для работы над «Волчьими детьми» и «Чудищем и мальчиком».