Danger Zone — дата выхода и трейлер

Новая инди-разработка от авторов серии Burnout обзавелась дебютным трейлером и датой выхода. Danger Zone поступит в продажу 30 мая.

В Danger Zone игрокам предложат взять на себя роль рискового парня, работающего на специальный исследовательский центр, изучающий аварии. Его задача — максимально эпично разбивать автомобили, на ходу подбирая разные бонусы.

Всего в игре будет больше 20 различных сценариев для зрелищных столкновений и специальное шоссе, заполненное трафиком (Highway to the Danger Zone) — отличное место, чтобы излить скопившуюся агрессию.