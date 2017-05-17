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Danger Zone — дата выхода и трейлер

Новая инди-разработка от авторов серии Burnout обзавелась дебютным трейлером и датой выхода. Danger Zone поступит в продажу 30 мая.

В Danger Zone игрокам предложат взять на себя роль рискового парня, работающего на специальный исследовательский центр, изучающий аварии. Его задача — максимально эпично разбивать автомобили, на ходу подбирая разные бонусы.

Всего в игре будет больше 20 различных сценариев для зрелищных столкновений и специальное шоссе, заполненное трафиком (Highway to the Danger Zone) — отличное место, чтобы излить скопившуюся агрессию.

 
 
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Видео Danger Zone (PC, PlayStation 4)
 26 апреляDanger Zone — новая игра от авторов Burnout
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Danger Zone — новая игра от авторов Burnout

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