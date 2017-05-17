Владимир Мединский требует защиты от жизненной несправедливости

Министр РФ по протекционизму Владимир Мединский, выступая в Госдуме, опять призывал к законодательной защите многострадального отечественного кино:

Мы уверены, что необходимо законодательно вводить протекционистские меры, защищать российское кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда.

Также он, сославшись на данные ВЦИОМа, отметил, что 2/3 зрителей отметили улучшение качества российского кинематографа. Кто же эта пресловутая треть несознательных граждан? Наверное, русофобы.

Разумеется, Мединский подчеркнул нашу бедность: мол, на всю поддержку российского кинематографа уходит меньше половины бюджета одного голливудского блокбастера. Примером послужил фильм «Форсаж 8».

Можно было предложить поднять уровень благосостояния индустрии до голливудского, но Мединского тревожит другая несправедливость — билеты в кинотеатрах на иностранные и отечественные ленты стоят одинаково:

Представьте себе, что американские автомобили будут продаваться в автосалонах наряду с отечественными, будут стоять рядом и стоить одинаковую сумму.

Судя по всему, министр предлагает уменьшить цену на билет на наше кино. Всё логично — товар стоит дешевле, если его качество хуже. Впрочем, есть и более безумный вариант — удорожить голливудскую продукцию. Пусть все русофобы платят втридорога за дозу американской отравы!

Разумеется, зрители не станут потом экономить на русских фильмах. Такого просто не произойдёт. Да и кинотеатры с прокатчиками не будут против.