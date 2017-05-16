Второй сезон «Молодого Папы» полностью сменит актёрский состав

О продлении сериала Паоло Соррентино «Молодой Папа» на второй сезон стало известно ещё до его премьеры в прошлом октябре, а вот то, в какой форме это продление предстанет, стало известно только сейчас. Новости порадуют далеко не всех — Джуд Лоу в сериал не вернётся.

Сиквел получил название «Новый Папа» и расскажет новую историю, что в целом неудивительно после столь лиричного и в целом идеального финала первой телеглавы. Второй сезон «Молодого Папы» обзаведётся собственным актёрским ансамблем, куда, судя по всему, не войдёт никто из актёров первого сезона. Чтобы превзойти самих себя в умении создать захватывающую историю с невероятно харизматичными персонажами команде Соррентино придётся совершить маленькое чудо.

Первый 10-серийный сезон совместного проекта HBO, Sky и Canal Plus повествует о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Джуд Лоу), первого в истории итало-американского понтифика. В миру известный под именем Ленни Белардо, он человек со сложным характером и непростой судьбой. У новоизбранного Папы собственные взгляды на место Католической Церкви в мире и её неизбежные реформы. Второй сезон «Молодого Папы» продолжит исследовать мир современного папства.

Над сценарием работают бессменные Умберто Контарелло и Паоло Соррентино, который режиссирует сиквел. Съёмки начнутся через несколько месяцев в Италии. Вот-вот стартует процесс кастинга.