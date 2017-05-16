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Ace Combat 7: Skies Unknown отложили на следующий год

Печальные новости для фанатов серии Ace Combat и тех, кто с нетерпением ждёт каждую крупную игру, обещающую полноценную поддержку PlayStation VR: издательство Bandai Namco перенесло релиз Ace Combat 7: Skies Unknown на неизвестную дату в 2018 году.

В связи с этим продюсер игры, Кацутоки Коно, опубликовал следующее заявление:

Дорогие поклонники Ace Combat,

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам, верным фанатам серии Ace Combat, и сообщить о релизе игры Ace Combat 7: Skies Unknown. Мы с командой Project ACES усердно трудимся над Ace Combat 7 и намерены достичь той планки качества, которую мы установили для игры. Чтобы достичь этой цели, мы решили сдвинуть релиз игры Ace Combat 7 на 2018 год.

Мы бы с радостью выпустили игру в конце 2017 года, как планировали раньше, но это повлияет на качество. Мы очень бережно относимся к нашей игре, и поэтому мы решили уделить больше времени и усилий улучшению качества новой части саги Ace Combat.

Движок игры Unreal 4 в комбинации с мощностями консолей текущего поколения и PC открыли перед нами целый горизонт возможностей для разработки Ace Combat 7 и позволят сделать лучшую игру в серии. Впервые в серии Ace Combat, с более чем двадцатью годами за плечами, технологии позволяют до мелочей воссоздать воздушные бои с укрытиями в облаках и воздушных потоках, а также позволить игрокам испытать новые ощущения от сражений в PlayStation VR.

Очень скоро мы поделимся свежей информацией, а на Е3 2017 покажем новое демо с одной из миссий из Ace Combat 7: Skies Unknown!

От лица всей команды Project ACES хочу поблагодарить вас за терпение и поддержку.

 
Кацутоки Коно
2
Кадры из игры Ace Combat 7: Skies Unknown
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Ace Combat 7: Skies Unknown (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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