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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comwww.bbcamerica.com Прямая ссылка на новость:

Алан Тьюдик и Джон Ханна снимутся во втором сезоне «Холистического детективного агентства Дирка Джентли»

Второй 10-серийный сезон «Холистического детективного агентства Дирка Джентли» от BBC America пополнил свой кастинг-лист четырьмя актёрами, среди которых есть хорошо знакомые лица — наряду с Амандой Уолш («Гримм») и Алексом Пауновичем («Звёздный крейсер „Галактика“») в проект записались Джон Ханна («Спартак: Кровь и песок», «Агенты Щ.И.Т.») и освободившийся после закрытия «Бессильных» Алан Тьюдик.

Первый сезон экранизации культовых романов Дугласа Адамса об эксцентричном частном сыщике Дирке Джентли (Сэмюэл Барнетт), считающем, что всё в нашей вселенной взаимосвязано, посвящён истории возникновения агентства — знакомству Джентли с его верным помощником Тоддом Броцманом (Элайджа Вуд) и их первому совместному расследованию.

Тьюдик сыграет мистера Приста — безжалостного и смертельно опасного охотника за головами, работающего на организацию Blackwing. Ханна перевоплотится в Мага — злого волшебника, социопата и нигилиста, намеренного уничтожить оба мира — наш и тот, который лежит за его границами. Уолш досталась роль слабой и забитой Сьюзи Бортон, превратившейся в злую чародейку, способную благодаря своей красоте и чарам соблазнить любого. Паунович сыграет силовика Уигара Оука, работающего на королевскую семью Денгдамор.

Шоураннером сериала выступает Роберт Купер («Звёздные врата»), а главным сценаристом — Макс Лэндис («Хроника»). Сериал вернётся на экраны во второй половине этого года.

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Холистическое детективное агентство Дирка Джентли
 18 апреляТайлер Лабин сыграет во втором сезоне «Холистического детективного агентства Дирка Джентли» 21 ноября 2016 годаBBC America обеспечил холистическое агентство Дирка Джентли новым делом  15 ноября 2016 годаBBC America снимет «женский» комедийный триллер
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