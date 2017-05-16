Второй 10-серийный сезон «Холистического детективного агентства Дирка Джентли» от BBC America пополнил свой кастинг-лист четырьмя актёрами, среди которых есть хорошо знакомые лица — наряду с Амандой Уолш («Гримм») и Алексом Пауновичем («Звёздный крейсер „Галактика“») в проект записались Джон Ханна («Спартак: Кровь и песок», «Агенты Щ.И.Т.») и освободившийся после закрытия «Бессильных» Алан Тьюдик.

Первый сезон экранизации культовых романов Дугласа Адамса об эксцентричном частном сыщике Дирке Джентли (Сэмюэл Барнетт), считающем, что всё в нашей вселенной взаимосвязано, посвящён истории возникновения агентства — знакомству Джентли с его верным помощником Тоддом Броцманом (Элайджа Вуд) и их первому совместному расследованию.

Тьюдик сыграет мистера Приста — безжалостного и смертельно опасного охотника за головами, работающего на организацию Blackwing. Ханна перевоплотится в Мага — злого волшебника, социопата и нигилиста, намеренного уничтожить оба мира — наш и тот, который лежит за его границами. Уолш досталась роль слабой и забитой Сьюзи Бортон, превратившейся в злую чародейку, способную благодаря своей красоте и чарам соблазнить любого. Паунович сыграет силовика Уигара Оука, работающего на королевскую семью Денгдамор.

Шоураннером сериала выступает Роберт Купер («Звёздные врата»), а главным сценаристом — Макс Лэндис («Хроника»). Сериал вернётся на экраны во второй половине этого года.