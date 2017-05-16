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Первоисточники: variety.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Кевин Костнер сыграет главную роль в драме Paramount Network «Йеллоустоун»

Кевин Костнер («Танцы с волками», «Телохранитель») утверждён на главную роль в «Йеллоустоуне» — первом оригинальном художественном сериале новоиспечённого телеканала Paramount Network.

Это история семьи Даттон, владеющей крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком и вынужденной отбивать постоянные атаки на свои границы со стороны заповедника, индейской резервации и жадных до наживы застройщиков. Здесь питьевая вода отравлена нефтяными корпорациями, политики продажны, а нераскрытые убийства давно не новость. Такова каждодневная реальность главы семейства Джона Даттона в исполнении Костнера.

Сценарий напишет оскаровский номинант Тейлор Шеридан («Любой ценой»), он же займёт режиссёрское кресло. Исполнительными продюсерами помимо Шеридана и Костнера выступают Харви Вайнштейн, Джон и Арт Линсоны («Сыны анархии») и Дэвид Глассер.

Премьера первого десятисерийного сезона намечена на лето 2018 года.

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Йеллоустоун
 5 маяParamount Network заказал драму «Йеллоустоун» от Тейлора Шеридана
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