«Чудо-женщина 2» уже разрабатывается студией Warner Bros.

Непредсказуемый поворот — режиссёр Зак Снайдер («Запрещённый приём», «Бэтмен против Супермена») подтвердил, что студия Warner Bros. разрабатывает сиквел «Чудо-женщины», но «Чудо-женщина 2» не станет следующим фильмом про супергероическую женщину.

Важное «но» обозначила Дебора Снайдер — продюсер расширенной киновселенной DC. Она считает, что «Бэтгёрл» режиссёра Джосса Уидона («Мстители») будет вторым таким фильмом.

Ну всё понятно, надо сперва посмотреть, как первая часть покажет себя в прокате. Профессиональные и не очень предсказатели видят сборы за премьерный уик-энд в размере от $ 65 до $105 млн (вот такой разброс).

Разумеется, существует возможность, что фильм не оправдает возложенных надежд и сиквел отправится в Страну рано анонсированных продолжений. Впрочем, Галь Гадот сохранит за собой роль Дианы и будет иногда появляться в сборных проектах типа «Лиги справедливости».

Пэтти Дженкинс срежиссировала «Чудо-женщину», выход состоится 1 июня 2017 года

До того как стать Чудо-женщиной, она была Дианой, принцессой амазонок. Когда американский пилот элегантно падает на райский остров, главная героиня узнаёт, что во внешнем мире бушует страшная война. Диана покидает родной остров, уверенная, что ей по силам предотвратить угрозу. Сражаясь за мир во всём мире, она познаёт свои истинные силы и судьбу.