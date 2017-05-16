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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Клэр Фой может стать девушкой, которая запуталась в паутине

Похоже, студия Sony Pictures выбрала новую Лисбет Саландер для производства триллера «Девушка, которая застряла в паутине» режиссёра Феде Альвареса. Это — актриса Клэр Фой из сериала «Корона». В оригинале роль исполнила Нуми Рапас, потом, в ремейке Дэвида Финчера, Руни Мара.

Сюжет мягкого голливудского перезапуска рассказывает, как однажды поздним вечером журналист Бломквист получает критически важную для США информацию. Его источник ссылается на молодую суперхакершу, по описанию — одна очень хорошая знакомая Бломквиста. Главный герой незамедлительно обращается за помощью к Саландер, но у неё есть собственные планы. Тайна, которую они оба преследуют, спрятана в паутине шпионов, кибепреступников и мировых правительств... И некоторые игроки готовы пойти на убийство, чтобы тайна осталась тайной.

Проблема в том, что Клэр Фой может выбрать другой проект — биографическое кино режиссёра Дэмьена Шазелля про Нила Армстроннга. Но у Sony Pictures есть запасной вариант — Фелисити Джонс («Изгой-один»).

«Девушка, которая застряла в паутине» выйдет 5 октября 2018 года.

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