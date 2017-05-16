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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Компьютерные пираты спиратили «Пиратов Карибского моря»
Кадры из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Цифровая доставка фильмов в кинотеатры могла сыграть печальную шутку со студией Disney. Говорят, что хакеры стырили фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и теперь требуют огромное количество денег в Биткоинах (иначе зрители посмотрят фильм с Джонни Деппом дома намного раньше официального релиза). Технологии развиваются, а старый-добрый шантаж остаётся с нами.

Ирония очевидна — пираты украли фильм про пиратов. Кстати, сволочи даже не сказали, а понравилось ли им кино.

Разумеется, официально студия не признаёт какой именно фильм украли. Глава Disney Боб Айгер проинформировал сотрудников о случившемся, не вдаваясь в детали. Официальная позиция такова: студия не ведёт переговоры с террористами и работает совместно с ФБР.

Недавно похожий случай произошел с Netflix, они тоже отказались платить и десять эпизодов следующего сезона сериала «Оранжевый — хит сезона» утекли в сеть.

Эксперты утверждают, что искать хакеров — невероятно сложная задача. Во-первых, хакерские группы рассредоточены по всему миру. Во-вторых, это может быть какой-нибудь египтянин, который использует русское программное обеспечение, что легко дезориентирует сыщиков.

Да, ждём появления русского или северокорейского следа.

Премьера картины состоится 25 мая.

17 Обсудить
Темы
 
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
 
Папа Стифлера
Лучший комментарий
+26

Владимир: у кого есть копия пиратская Пиратов моря Карибского?
buts: пипец! Маяковский в чате!
 14 маяПостер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» 20 апреля«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — кадры 19 апреля«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — международный трейлер 7 апреляРежиссёр последних «Пиратов» экранизирует роман Майкла Крайтона 6 апреля«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — постеры
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