Компьютерные пираты спиратили «Пиратов Карибского моря»

Цифровая доставка фильмов в кинотеатры могла сыграть печальную шутку со студией Disney. Говорят, что хакеры стырили фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и теперь требуют огромное количество денег в Биткоинах (иначе зрители посмотрят фильм с Джонни Деппом дома намного раньше официального релиза). Технологии развиваются, а старый-добрый шантаж остаётся с нами.

Ирония очевидна — пираты украли фильм про пиратов. Кстати, сволочи даже не сказали, а понравилось ли им кино.

Разумеется, официально студия не признаёт какой именно фильм украли. Глава Disney Боб Айгер проинформировал сотрудников о случившемся, не вдаваясь в детали. Официальная позиция такова: студия не ведёт переговоры с террористами и работает совместно с ФБР.

Недавно похожий случай произошел с Netflix, они тоже отказались платить и десять эпизодов следующего сезона сериала «Оранжевый — хит сезона» утекли в сеть.

Эксперты утверждают, что искать хакеров — невероятно сложная задача. Во-первых, хакерские группы рассредоточены по всему миру. Во-вторых, это может быть какой-нибудь египтянин, который использует русское программное обеспечение, что легко дезориентирует сыщиков.

Да, ждём появления русского или северокорейского следа.

Премьера картины состоится 25 мая.