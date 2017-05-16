Tekken 7 — 16-битный пересказ истории серии, часть 1

Авторы Tekken 7 осознали, что перед изданием финала их долгоиграющей истории не мешало бы напомнить геймерам о её основных поворотах. И нашли способ, идеально подходящий для центральной драмы серии по детализации, — ролики с закосом под 16-битные битемапы!

Пока Bandai Namco выпустила только первое видео, пересказывающее события оригинальной трилогии файтингов с PSOne. Но им разработчики явно не ограничатся.

Tekken 7 выйдет 2 июня на PS4, Xbox One и PC, при этом PS4 получит эксклюзивную поддержку нескольких VR-режимов.