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Tekken 7 — 16-битный пересказ истории серии, часть 1

Авторы Tekken 7 осознали, что перед изданием финала их долгоиграющей истории не мешало бы напомнить геймерам о её основных поворотах. И нашли способ, идеально подходящий для центральной драмы серии по детализации, — ролики с закосом под 16-битные битемапы!

Пока Bandai Namco выпустила только первое видео, пересказывающее события оригинальной трилогии файтингов с PSOne. Но им разработчики явно не ограничатся.

Tekken 7 выйдет 2 июня на PS4, Xbox One и PC, при этом PS4 получит эксклюзивную поддержку нескольких VR-режимов.

 
 
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Видео Tekken 7 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Вступительный CG-ролик игры Tekken 7
 
Трейлер Казуми игры Tekken 7
 
Кадры из игры Tekken 7

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