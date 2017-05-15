Интересный момент: фильмы Гая Риччи любят все, кроме англоязычных критиков. В России даже не самые популярные на Западе картины вроде «Агентов А.Н.К.Л.» получают преимущественно высокие оценки. Впрочем, с последней картиной английского режиссёра не всё так. Рейтинг «Меча короля Артура» составил 69% — фильм и у нас получил весьма средние оценки.

Постановщика ругают прежде всего за неумение обращаться c большими бюджетами – фильм выглядит как очередной двухчасовой трейлер к будущим сиквелам (которых, судя по сборам, уже не будет). Достаточно посредственный экшен, не особо интересные персонажи и в целом далёкая для Гая Риччи стилистика тёмного фэнтези. С другой стороны, лучшее в ленте – бандитские шуточки и фирменный режиссёрский монтаж.

Оценки «Меча короля Артура» у критиков, а также рейтинги других актуальных картин можно посмотреть по ссылкам ниже:

Также это хороший повод вспомнить все главные фильмы Гая Риччи: