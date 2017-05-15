«Офисная фауна из Африки» — сэйю

Июньский выпуск журнала Comic Gene объявил состав сэйю, которые трудятся над экранизацией манги «Офисная фауна из Африки» (Africa no Salaryman). Сериал будет состоять из десяти трёхминутных серий, которые выйдут в мобильном приложении Tate Anime («Вертикальное аниме») от студии Production I.G.. Приложение должно начать работать уже в этом месяце (но это не точно), и его предназначение — открыть прекрасный мир аниме для тех, кому некогда смотреть телевизор (или тех, у кого и вовсе нет телевизора). Как понятно из названия, особенность сериалов для Tate Anime в том, что они предназначена для просмотра на экране смартфона в вертикальном положении.

Сюжет повествует о том, как лев, тукан и ящерица ведут жизнь офисных работников в капиталистическом обществе современной Японии, а также о трудностях, с которыми они сталкиваются, будучи животными, вырванными как из их родной саванны, так и из естественной пищевой цепи.