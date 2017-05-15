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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Офисная фауна из Африки» — сэйю

Июньский выпуск журнала Comic Gene объявил состав сэйю, которые трудятся над экранизацией манги «Офисная фауна из Африки» (Africa no Salaryman). Сериал будет состоять из десяти трёхминутных серий, которые выйдут в мобильном приложении Tate Anime («Вертикальное аниме») от студии Production I.G.. Приложение должно начать работать уже в этом месяце (но это не точно), и его предназначение — открыть прекрасный мир аниме для тех, кому некогда смотреть телевизор (или тех, у кого и вовсе нет телевизора). Как понятно из названия, особенность сериалов для Tate Anime в том, что они предназначена для просмотра на экране смартфона в вертикальном положении.

Сэйю
Лев-сенпай Кенто Фуджинума Корланд в «Ателье Эски и Логи: Алхимиках сумеречных небес»
Токаге-кун Кенго Цуджии
Ящерица
Охащи Сецуо Ито Щигео «Парень» Кагеяма в «Психопарне 100%», Рёхей Амеяма в «Пупипо!»
Тукан
Президент Камэ Таро Киучи
Черепаха
Школьница-горилла Аюми Мано
Школьница-львица Хана Сато Щизука Хазоме в «Любовной песне для одного пилота»

Сюжет повествует о том, как лев, тукан и ящерица ведут жизнь офисных работников в капиталистическом обществе современной Японии, а также о трудностях, с которыми они сталкиваются, будучи животными, вырванными как из их родной саванны, так и из естественной пищевой цепи.

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Офисная фауна из Африки (Africa no Salaryman)
 20 марта«Офисная фауна из Африки» — анонс
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«Офисная фауна из Африки» — анонс

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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