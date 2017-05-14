CBS продлил «Элементарно», закрыл «Двух девиц на мели» и заказал восемь новых сериалов

CBS даровал долгожданное продление на шестой сезон своему ветерану — процедуралу «Элементарно» о современном Шерлоке Холмсе и его верной помощнице Ватсон. Хотя рейтинги драмы уже давно скребут дно (7,4 млн общей аудитории с показателем 1,2 в ключевой категории «18–49 лет»), он остаётся необычайно доходным для телеканала с прибылью порядка 80 млн долларов в год благодаря международным продажам и выгодной сделке с Hulu.

А вот двум официанткам из Бруклина, мечтающим о собственном бизнесе, в этом году не повезло — ситком «Две девицы не мели» официально закрыт после шестого сезона.

С новинками телеканал тоже решил не мелочиться и запустил в производство сразу восемь новых проектов. В число счастливчиков вошли «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» с Шемаром Муром — ремейк одноимённого фильма 2003 года, «Спецназ» об элитном отряде «морских котиков» с Дэвидом Бореаназом, криминальная драма Алана Камминга «Инстинкт убийцы» об охоте на маньяка.

Также полным первым сезоном разжились процедурал «Коллективный разум» с Джереми Пивеном в роли техногения, создающего передовой краудсорсинговый узел для раскрытия убийства своей дочери и семейная комедия «9JKL» о живущих по соседству разных поколениях семьи и их безуспешных попытках установить границы. Вдобавок одобрены съёмки полных сезонов комедии «Я, я и снова я» о жизни одного человека в возрасте 14, 40 и 65 лет, продюсерского проекта Джонни Галеки «По правилам» о мужчине, решившим жить по Библии, и спин-оффа «Теории большого взрыва» под названием «Юный Шелдон».