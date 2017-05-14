 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
ЕВА-215: Титаническая комедия (подкаст с вебками) Судья Дредд отправляется на телеэкраны Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Dawn of War 3 Hulu дал зелёный свет «Беглецам» от Marvel Конкурс по фильму «Стражи галактики. Часть 2»
 
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.hollywoodreporter.comvariety.comdeadline.comdeadline.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

CBS продлил «Элементарно», закрыл «Двух девиц на мели» и заказал восемь новых сериалов

CBS даровал долгожданное продление на шестой сезон своему ветерану — процедуралу «Элементарно» о современном Шерлоке Холмсе и его верной помощнице Ватсон. Хотя рейтинги драмы уже давно скребут дно (7,4 млн общей аудитории с показателем 1,2 в ключевой категории «18–49 лет»), он остаётся необычайно доходным для телеканала с прибылью порядка 80 млн долларов в год благодаря международным продажам и выгодной сделке с Hulu.

А вот двум официанткам из Бруклина, мечтающим о собственном бизнесе, в этом году не повезло — ситком «Две девицы не мели» официально закрыт после шестого сезона.

С новинками телеканал тоже решил не мелочиться и запустил в производство сразу восемь новых проектов. В число счастливчиков вошли «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» с Шемаром Муром — ремейк одноимённого фильма 2003 года, «Спецназ» об элитном отряде «морских котиков» с Дэвидом Бореаназом, криминальная драма Алана Камминга «Инстинкт убийцы» об охоте на маньяка.

Также полным первым сезоном разжились процедурал «Коллективный разум» с Джереми Пивеном в роли техногения, создающего передовой краудсорсинговый узел для раскрытия убийства своей дочери и семейная комедия «9JKL» о живущих по соседству разных поколениях семьи и их безуспешных попытках установить границы. Вдобавок одобрены съёмки полных сезонов комедии «Я, я и снова я» о жизни одного человека в возрасте 14, 40 и 65 лет, продюсерского проекта Джонни Галеки «По правилам» о мужчине, решившим жить по Библии, и спин-оффа «Теории большого взрыва» под названием «Юный Шелдон».

1 Обсудить
Темы
 
Элементарно Две девицы на мели S.W.A.T.: Спецназ города ангелов Спецназ Юный Шелдон Я, я и снова я Инстинкт Коллективный разум
 10 мая«Спасение» — тизер-трейлер 24 мартаКанал CBS продлил тринадцать своих сериалов 23 мартаДэвид Бореаназ станет «котиком» вместо Джеймса Кэвизела 21 мартаCBS гарантировал «Теории большого взрыва» одиннадцатый и двенадцатый сезоны 16 мартаДжон Ларрокетт получил главную роль в комедии от CBS 14 мартаДжон Фавро срежиссирует первую серию «Юного Шелдона»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джереми Пивен сыграет технического гения в новой драме CBS

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 217: Зелёный камшот
 
Кино «Логан» — трейлер и расширенный трейлер без цензуры
 
Телеовощи. Выпуск 130: Take It Easy
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 106: Ватник-робокоп
 
Аниме ЕВА-147: Прямая трансляция
 
Кино Конкурс КГ и Рокетбанка: Продолжение
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика