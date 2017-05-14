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Первоисточник: www.engadget.com Прямая ссылка на новость:

Secret World Legends — трейлер

Пока тестеры вовсю знакомятся с Secret World Legends, условно-бесплатным перезапуском сюжетно-ориентированной MMORPG The Secret World, остальной публике остаётся довольствоваться датой выхода игры в Steam и смотреть ролик, в котором авторы пытаются объяснить, чем именно новая версия их игры отличается от старой. В частности, авторы обещают, что уж теперь-то они смогут рассказать задуманную историю до конца, а то оригинальная The Secret World оказалась недостаточно успешной и поток дополнений пришлось оборвать куда раньше задуманного.

Релиз Secret World Legends намечен на 26 июня.

 
 
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Темы
 
Видео Secret World Legends (PC)
 30 мартаThe Secret World перезапускают
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The Secret World перезапускают

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