Полнометражка «Сила воли» — трейлер новеллы «Раам: Мост на Ланку»

Этому трейлеру уже несколько месяцев, но до сих пор он умудрялся уклоняться от нашего внимания. Ролик представляет собой отрывок из второй новеллы (из шести) полнометражного фильма «Сила воли» (Force of Will), основанного на одноимённой карточной игре. Новелла называется «Раам: Мост на Ланку» и основана на индуистском эпосе «Рамаяна».

Действие разворачивается в 5076 году космической эры (то есть через 5000 лет) в межзвёздном мире, где продолжает жить чистая любовь принца Рамы к его жене Сите. Но есть здесь место и для трагедии. Сможет ли принц Рама спасти свою супругу, похищенную Раваной, повелителем ракшасов?

Делают новеллу, судя по всему, тайцы: режиссёр Вирапатра Джинанавин, сценарист Сорнперес Субсермшри и дизайнер персонажей Чакрит Нонкоме на RIFF Studio.

Также в полнометражку войдут новеллы L.S (основанная на мифологии Ктулху), «Король обезьян» (по мотивам «Путешествия на Запад»), «Зомби» (про зомби), «Пиноккио» (про Пиноккио) и «Дракон» (о родителе и ребёнке).