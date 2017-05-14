 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Анонсирована новая официальная игра про Диззи — её делают русские разработчики КГ играет: Alan Wake Сокращения в студии, создавшей Mass Effect: Andromeda Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Dawn of War 3 Конкурс по фильму «Стражи галактики. Часть 2»
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

Полнометражка «Сила воли» — трейлер новеллы «Раам: Мост на Ланку»

Этому трейлеру уже несколько месяцев, но до сих пор он умудрялся уклоняться от нашего внимания. Ролик представляет собой отрывок из второй новеллы (из шести) полнометражного фильма «Сила воли» (Force of Will), основанного на одноимённой карточной игре. Новелла называется «Раам: Мост на Ланку» и основана на индуистском эпосе «Рамаяна».

Действие разворачивается в 5076 году космической эры (то есть через 5000 лет) в межзвёздном мире, где продолжает жить чистая любовь принца Рамы к его жене Сите. Но есть здесь место и для трагедии. Сможет ли принц Рама спасти свою супругу, похищенную Раваной, повелителем ракшасов?

Делают новеллу, судя по всему, тайцы: режиссёр Вирапатра Джинанавин, сценарист Сорнперес Субсермшри и дизайнер персонажей Чакрит Нонкоме на RIFF Studio.

Также в полнометражку войдут новеллы L.S (основанная на мифологии Ктулху), «Король обезьян» (по мотивам «Путешествия на Запад»), «Зомби» (про зомби), «Пиноккио» (про Пиноккио) и «Дракон» (о родителе и ребёнке).

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Сила воли (Force of Will the Movie)
 20 сентября 2016 годаТрейлер и новые подробности аниме «Сила воли» 16 июня 2016 годаПолнометражка «Сила воли»: Ктулху, зомби и Король обезьян
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Трейлер и новые подробности аниме «Сила воли»
 
Полнометражка «Сила воли»: Ктулху, зомби и Король обезьян

Тоже интересно

 
Кино «Трансформеры: Последний рыцарь» — телеролик с Суперкубка
 
Кино Чад Стахелски стал режиссёром перезапуска приключений горца Маклауда
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 122: Положи иллюзию!
 
Кино Брэд Питт экранизирует Стивена Кинга
 
ЕВА-123: Японская судебная система
 
Игры Mass Effect: Andromeda — мультиплеер и цены
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика