«Любовь и ложь» — трейлер и сэйю

Выходящая в летнем сезоне телевизионная экранизация манги «Любовь и ложь» (Koi to Uso) обзавелась трейлером, а также тремя сэйю на главные роли.

В недалёком будущем японское правительство издаёт закон, согласно которому по достижении шестнадцатилетнего возраста человека обязывают вступить в брак, в противном случае его ждут серьёзные юридические последствия. Причём теперь людям не нужно самостоятельно искать себе партнёра — государственные органы подбирают «подходящих» супругов. Юкари Недзиме уже исполнилось пятнадцать, его оценки ниже среднего, он живёт в маленькой деревушке и очень давно влюблён в девушку по имени Мисаки Такасаки. Но в один прекрасный день Юкари получает уведомление государственного образца о предстоящем вступлении в брак с совершенно другой девушкой...

Производством занимается студия Liden Films. Режиссёром выступает Сейки Такуно («Ямада и семь ведьм»).