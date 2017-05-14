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«Любовь и ложь» — трейлер и сэйю

Промо-арт аниме «Любовь и ложь»

Выходящая в летнем сезоне телевизионная экранизация манги «Любовь и ложь» (Koi to Uso) обзавелась трейлером, а также тремя сэйю на главные роли.

Сэйю
Юкари Недзима Рёта Осака Мао Садао в «Сатане за работой!», Миклео в «Сказаниях Зестирии: Крест»
Мисаки Такасаки Кана Ханазава Маюри Щийна во «Вратах Штейна», Канаде Тачибана в «Ангельских ритмах!»
Лилина Санада Юи Макино Сакура в «Хронике Крыльев», Фумина Хощино в «Гандам: Сконструированные бойцы 2»

В недалёком будущем японское правительство издаёт закон, согласно которому по достижении шестнадцатилетнего возраста человека обязывают вступить в брак, в противном случае его ждут серьёзные юридические последствия. Причём теперь людям не нужно самостоятельно искать себе партнёра — государственные органы подбирают «подходящих» супругов. Юкари Недзиме уже исполнилось пятнадцать, его оценки ниже среднего, он живёт в маленькой деревушке и очень давно влюблён в девушку по имени Мисаки Такасаки. Но в один прекрасный день Юкари получает уведомление государственного образца о предстоящем вступлении в брак с совершенно другой девушкой...

Производством занимается студия Liden Films. Режиссёром выступает Сейки Такуно («Ямада и семь ведьм»).

 
 
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Видео Любовь и ложь (Koi to Uso)
 18 февраля«Любовь и ложь» — анонс и тизер
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«Любовь и ложь» — анонс и тизер

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