«Любовь и ложь» — трейлер и сэйю

Выходящая в летнем сезоне телевизионная экранизация манги «Любовь и ложь» (Koi to Uso) обзавелась трейлером, а также тремя сэйю на главные роли.
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Сэйю
|Юкари Недзима
|Рёта Осака
|Мао Садао в «Сатане за работой!», Миклео в «Сказаниях Зестирии: Крест»
|Мисаки Такасаки
|Кана Ханазава
|Маюри Щийна во «Вратах Штейна», Канаде Тачибана в «Ангельских ритмах!»
|Лилина Санада
|Юи Макино
|Сакура в «Хронике Крыльев», Фумина Хощино в «Гандам: Сконструированные бойцы 2»
В недалёком будущем японское правительство издаёт закон, согласно которому по достижении шестнадцатилетнего возраста человека обязывают вступить в брак, в противном случае его ждут серьёзные юридические последствия. Причём теперь людям не нужно самостоятельно искать себе партнёра — государственные органы подбирают «подходящих» супругов. Юкари Недзиме уже исполнилось пятнадцать, его оценки ниже среднего, он живёт в маленькой деревушке и очень давно влюблён в девушку по имени Мисаки Такасаки. Но в один прекрасный день Юкари получает уведомление государственного образца о предстоящем вступлении в брак с совершенно другой девушкой...
Производством занимается студия Liden Films. Режиссёром выступает Сейки Такуно («Ямада и семь ведьм»).