«Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» — режиссёр и студия

Кажется, режиссёром телеэкранизации ранобе «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» (Imouto Sae Ireba ii) от Хирасаки Йоми («У меня мало друзей») будет Щин Оонума («Дурак, тесты и призванные существа», «Благородство худшего рыцаря», «Сумрачная дева Амнезии»), а производством, соответственно, займётся его студия SILVER LINK. По крайней мере, к такому выводу пришли бдительные поклонники, зачем-то забравшиеся в недра кода официального сайта аниме и выудившие оттуда соответствующие ключевые слова (после чего их, разумеется, потёрли, но что попало в интернет...). Осталось только дождаться официального подтверждения.

Это история про повседневную жизнь молодого автора ранобе, фаната младших сестёр Ицуки Хащимы, в этой повседневности присутствуют его идеальная младшая сестра Чихиро, гениальный иллюстратор Наюта Кани, лучшая подруга Щирокава Мияко и другие безумные знакомые, работающими в его издательстве.

Выход сериал запланирован на эту осень.