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Анонс аниме «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра»

На уже убранном превью обложки запланированного к выходу 18 мая седьмого тома ранобе «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» (Imouto Sae Ireba ii) от Хирасаки Йоми, автора «У меня мало друзей», бдительными поклонниками был замечен анонс телевизионной аниме-адаптация, выход которой запланирован на эту осень.

Это история про повседневной жизни молодого автора ранобе, фаната младших сестёр Ицуки Хащимы, в которой присутствуют его идеальная младшая сестра Чихиро, гениальный иллюстратор Наюта Кани, лучшая подруга Щирокава Мияко и другие безумные знакомые, работающими в его издательстве.

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