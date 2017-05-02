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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Пол Макгиган может стать режиссёром «Бонда 25»

Ресурс IndieWire предлагает новый слух касательно режиссёра «Бонда 25».

Говорят, что студия Eon Productions приглядывается к кандидатуре Пола Макгигана и в ближайшее время сделает официальное предложение. Мол, продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон невероятно довольны тем, как Макгиган срежиссировал ещё не вышедший фильм Film Stars Don’t Die in Liverpool. В качестве поощрения ему позволят поиграть с агентом 007.

Почему и нет? Претендент не хуже остальных, хотя и не рок-звезда. Макгиган поставил приличное количество хороших картин — «Счастливое число Слевина», «Пятое измерение», «Одержимость». Также он снял первый и третий эпизоды премьерного сезона сериала «Шерлок».

Уже сейчас очевидно, что «Бонд 25» будет непростым проектом. После «007: Спектра», который заработал меньше «Скайфолла» и не вызвал бурю восторгов, кажется, что шпионскому франчайзу необходим лёгенький перезапуск. А если на роль Джеймса Бонда вернётся Дэниел Крэйг, то Макгигану придется иметь дело с тяжеловесом, который будет диктовать свои правила.

Недавно «Бонд 25» фигурировал в наших новостных сводках по случаю выбора нового прокатчика.

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 21 апреляПять студий пытаются стать прокатчиком «Бонда 25»
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