Телеовощи. Выпуск 168: Отжарить бэйкон

Видеоверсия с веб-камерами подоспеет через пару-тройку часов, а пока в вашем распоряжении аудио:
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:51 —
|Новости
|00:34:56 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:44:24 —
|«Я люблю Дика» — 1x01 (премьера)
|00:47:54 —
|«Последнее королевство» — 2х08 (финал сезона)
|00:57:08 —
|«Американские боги» — 1x02
|01:06:29 —
|«Кремниевая долина» — 4x03
|01:14:46 —
|«Миллиарды» — 2х12 (финал сезона)
|01:26:00 —
|«Люцифер» — 2х15
|01:29:45 —
|«В четырёх стенах» — 1x22 (финал сезона)
|01:32:43 —
|«Булл» — 1х21
|01:37:44 —
|«Флэш» — 3x21
|01:45:58 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x21
|01:53:37 —
|«Последний кандидат» — 1х20
|01:57:43 —
|«Фарго» — 3x04
|02:05:38 —
|«Стрела» — 5x21
|02:10:40 —
|«Доктор Кто» — 10x04
|02:16:52 —
|«Лучше звоните Солу» — 3x05
|02:17:23 —
|«Самурай Джек» — 5x08
|02:18:11 —
|Лариса о «Гравити Фолз»
|02:19:45 —
|«Фарго» — 2x09—10 (впечатления Михаила)
|02:25:56 —
|«Волчонок» — 1x06 (впечатления Ларисы)
|02:29:17 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x18 (впечатления Льва)
|02:40:35 —
|Благодарим наших спонсоров
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