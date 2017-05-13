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Анонсирована новая официальная игра про Диззи — её делают русские разработчики Сокращения в студии, создавшей Mass Effect: Andromeda Assassin’s Creed: Empire превратилась в Origins? Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Dawn of War 3 Новости аниме — лучшее за неделю
 
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Анонсирована новая официальная игра про Диззи — её делают русские разработчики

Успешная краудфандинговая кампания ZX Spectrum Next сильно встряхнула спектрумовскую сцену — одни с новыми силами принялись за дело, держа в голове новые спецификации, а другие проснулись от вековечного сна и готовы вернуться на поприще разработки игр для любимого компьютера.

Недавно был анонсирован Rex Next — сиквел известной игры для ZX Spectrum, который будет поставляться в комплекте с Next и в полной степени использовать возможности этой машины. А сегодня случился совсем уж сногсшибательный анонс — близнецы Оливеры возвращаются на «Спектрум» с новой игрой про Диззи!

Пока неизвестно, как она называется, каким порадует сюжетом и чем будет принципиально отличаться от всех остальных частей франчайза (мы знаем лишь, что гарантирована работа на обычных «Спектрумах»). Не исключено, что Оливеры перетащат в этот проект какие-то наработки из Dizzy Returns, на которую так и не смогли собрать деньги через Kickstarter. Строго говоря, и The Next Adventure of Dizzy (давайте временно называть её так) привязана к краудфандингу, но тут можно не волноваться — игра обретёт жизнь, если ZX Spectrum Next соберёт £ 500 000, а у него в копилке уже £ 493 739, из которых почти £ 10 000 накидали за последние десять часов, сразу после знаменательного анонса.

А теперь самое интересное — делать этого «Диззи» будут наши люди! Да, для работы над новой частью Оливеры объединились с товарищами, которые недавно создали потрясающий ремейк Crystal Kingdom Dizzy (мы о нём уже писали и даже прошли в два захода). То бишь в разработке игры примут участие как минимум программист Евгений Барский и художники Дмитрий Пономарёв и Олег Ориджин.

Компанию им составит Джаррод Бентли — художник, в страшном цейтноте работавший над оригинальной частью Crystal Kingdom Dizzy и в 2009 году порядком исправивший ситуацию, а также над другими играми для «Спектрума» (например, Turbo the Tortoise и Sanxion). А Пётр Граткевич, известный своими смешными картинками про Диззи и, на минуточку, обложкой к Mystery World Dizzy, наверняка займётся иллюстрациями.

По такому случаю близнецы Оливеры, уже работающие над сюжетом The Next Adventure of Dizzy, даже выпустили короткий видеоролик, в котором пообещали рассказать об игре подробнее после набора £ 500 000. Что ж, подождём.

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The Next Adventure of Dizzy
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