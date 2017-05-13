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Первоисточники: tvline.comdeadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

The CW продлил «Я — зомби», заказал первый сезон «Чёрной молнии» и «Приговорённой к жизни»

Вопреки сомнениям в жизнеспособности спин-оффа после закрытия оригинального сериала «Дневники вампира» канал The CW подарил-таки пятый сезон «Первородным». Стабильные рейтинги сыграли свою роль, и история переехавшей в Новый Орлеан семьи Майклсон продолжится.

Также, несмотря на почти тридцатипроцентное падение рейтингов по сравнению с предыдущим годом, заветный четвёртый сезон получил мистический процедурал «Я — зомби» об обратившейся в ходячий труп Оливии Мур (Роуз Макивер), которая поедает мозги жертв преступлений и попутно раскрывает тайны их убийств.

Супергеройскую линейку телеканала разнообразил проект о первом супергерое-афроамериканце «Чёрная молния» — очередное детище Грега Берланти. Джефферсон Пирс (Кресс Уильямс) — олимпийский чемпион, директор школы и герой местного сообщества — давно повесил супергеройское трико на гвоздь, но обстоятельства вынуждают его вернуться к борьбе со злом.

Также в производство запущена драмеди «Приговорённая к жизни» от Эрин Кардильо и Ричарда Кита. Люси Хейл («Милые обманщицы») исполнит роль девушки, которой ошибочно поставили смертельный диагноз. Будучи уверенной в своей скорой кончине она успевает натворить дел, и теперь ей предстоит бороться с последствиями своих отчаянных решений.

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Темы
 
Первородные Я — зомби Чёрная молния Приговорённая к жизни
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