 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 160: Гик-подкаст Assassin’s Creed: Empire превратилась в Origins? Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Dawn of War 3 Трой Даффи готовит сериал-приквел «Святые из трущоб: Начало» Обновлённый список кинопремьер от The Walt Disney Company
 
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: ew.comvariety.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

The CW закрыл сериалы «Завтра не наступит» и «Радиоволна» после первого сезона

Обычно щедрый на продления The CW не дал второго шанса двум новичкам этого телесезона, закрыв сериалы «Завтра не наступит» и «Радиоволна» на первом сезоне. Виной тому неприлично низкие даже по меркам The CW рейтинги. Если первый проект собирал у экранов в среднем 936 тыс. зрителей с показателем в 0,26 в демографической категории «18–49», то у второго дела обстояли ещё хуже — 794 тыс. зрителей и те же 0,26 в демо «18–49».

«Радиоволна» — ремейк одноимённого фильма 2000 года — история детектива полиции Рэйми Салливан (Пейтон Лист), которая выходит на связь со своим давно умершим отцом с помощью любительской радиостанции. Вместе они расследуют нераскрытые убийства.

Основанный на бразильском телесериале романтическая драмеди «Завтра не наступит» рассказывает о скованной и осмотрительной Иви Ковингтон (Тори Андерсон), которая встречает обаятельного и свободолюбивого Ксавье Холлидея (Джошуа Сасс). Искренне уверенный, что скоро человечеству придёт конец, он учит девушку ловить момент и получать удовольствие от жизни.

Намерения телеканала относительно двух новинок стали очевидны ещё в декабре, когда он, впервые за 11 лет изменив своей привычке, не стал заказывать полный сезон ни одной из них. А с учётом шести пилотов и девяти продлённых сериалов судьба проектов была предрешена.

2 Обсудить
Темы
 
Радиоволна Завтра не наступит
 13 мартаThe CW продлил «Сотню» на пятый сезон 8 мартаКанал The CW обеспечил сериалу «Ривердейл» второй сезон 4 февраляThe CW отложил разработку ребута «Зачарованных» и сериальной версии фильма «Пропащие ребята»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 3–9 октября
 
Канал The CW объявил о продлении семи своих сериалов
 
The CW экранизирует комикс «Доктор Мираж»

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 70: Секс-бот или баба-автомат
 
Телеовощи. Выпуск 54
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 218: Самый большой спецэффект
 
Кино Молодой и дешёвый Человек-паук
 
Кино Трейлер фильма «Земля будущего»
 
Игры Второй CG-трейлер игры Rise of The Tomb Raider
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика