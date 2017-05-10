The CW закрыл сериалы «Завтра не наступит» и «Радиоволна» после первого сезона

Обычно щедрый на продления The CW не дал второго шанса двум новичкам этого телесезона, закрыв сериалы «Завтра не наступит» и «Радиоволна» на первом сезоне. Виной тому неприлично низкие даже по меркам The CW рейтинги. Если первый проект собирал у экранов в среднем 936 тыс. зрителей с показателем в 0,26 в демографической категории «18–49», то у второго дела обстояли ещё хуже — 794 тыс. зрителей и те же 0,26 в демо «18–49».

«Радиоволна» — ремейк одноимённого фильма 2000 года — история детектива полиции Рэйми Салливан (Пейтон Лист), которая выходит на связь со своим давно умершим отцом с помощью любительской радиостанции. Вместе они расследуют нераскрытые убийства.

Основанный на бразильском телесериале романтическая драмеди «Завтра не наступит» рассказывает о скованной и осмотрительной Иви Ковингтон (Тори Андерсон), которая встречает обаятельного и свободолюбивого Ксавье Холлидея (Джошуа Сасс). Искренне уверенный, что скоро человечеству придёт конец, он учит девушку ловить момент и получать удовольствие от жизни.

Намерения телеканала относительно двух новинок стали очевидны ещё в декабре, когда он, впервые за 11 лет изменив своей привычке, не стал заказывать полный сезон ни одной из них. А с учётом шести пилотов и девяти продлённых сериалов судьба проектов была предрешена.