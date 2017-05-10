Анимационный сериал про Дэдпула выйдет в 2018 году

Канал FXX, без проблем справляющийся с шизофреническими персонажами из вселенной Marvel (см. сериал «Легион»), анонсировал производство анимационного сериала про ультимативного шизика — Дэдпула.

Первый сезон выйдет в 2018 году, всего будет десять эпизодов.

Исполнительными продюсерами, сценаристами и шоураннерами станут Дональд Гловер и и Стивен Гловер. Дональд — известный сериальный и киношный актёр; с FX его связывает сериал «Атланта», ну а с Marvel — роль в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Также он исполняет партию молодого Лэндо Калриссиана в сольной картине про Хана Соло.

Проект продюсируют Marvel Television, FX Productions и ABC Signature Studios. Все настроены создать прорывной мультик в жанре анимации для взрослых. У главного персонажа, надо сказать, есть для этого все необходимые качества.

Райан Рейнольдс — душа, сердце и лицо киношного Дэдпула. Кстати, можно позвать на озвучку. Первый фильм до сих пор — самая кассовая лента с рейтингом R всех времён. «Дэдпул 2» выйдет в 2018 году, так что телевизионщики могут легко воспользоваться чужой рекламной кампанией или присоединиться к ней.