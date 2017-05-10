Divinity: Original Sin 2 — демонстрация режима игры с ГМ

Авторы Divinity: Original Sin 2 продемострировали функционал одной из самых сложных дополнительный целей, достигнутых ими во время сборов на Кикстартере — режим игры с ГМ (он же Мастер, он же Повелитель Подземелий, он же Dungeon Master).

Выглядит очень неплохо. ГМ получает возможность на ходу править локации и историю, возиться с инвентарём героев, создавать предметы, наделять монстров различными способностями, добавлять самодельных монстров или качать творения других игроков через Steam Workshop, вселяться во врагов и лично влиять на ход схватки, ну и так далее.

А продемонстрировать функционал ГМ-режима создатели Divinity: Original Sin 2 решили на основе одной из кампаний вселенной Dungeons & Dragons.