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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Логика Хины» — сэйю и второй трейлер

На официальном сайте сериала «Логика Хины» (Hina Logi: from Luck & Logic), являющегося спин-оффом сериала «Удача и логика», появился список сэйю, а также был выложен новый трейлер.

Сэйю
Лионес Елистратова Мадока Асахина Сакура Нене в «Новой игре», Авери в «Академии ведьмочек»
Нина Александровна Хибику Ямамура Харуна в «Арпеджио воронёной стали», Эри Таки в «Кейоне»
Махиро Кёбащи Нацуми Такамори Мэй Мисаки в «Другой», Нина в «Берсерке»
Яой Тачибана Сузуко Мимори Хинаэ Аримура в «Дитя Хаоса», Хиёко Сайодзи в «Данганронпе»
Юууко Моригая Кана Уэда Рин Тосака в «Судьбе: Ноль», Хаяте Ягами в «Лиричной волшебнице Нанохе 2»
Карин Киритани Юи Огура Катасе в «Старшей школе DxD», Юууко Щиондзи в «Дневнике бога»
Карэн Киритани Каэде Юаса Юууна в «Пристанище для заблудших», Аска в «Я стану “хвостиком”»
Юууки Азума Майя Учида Рикка Таканащи в «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить», Хадзиме Ичиносэ «Гачамэн: Толпы»
Аой Ироха Аяка Охащи Керомэ в «Убийца Акаме», Яяка «Кувыркашках»
Эшли Бладберри Микои Сасаки Пё-тан в «Этотаме», Королевский пингвин в «Животных-друзьях»
Белль Мариэ Мияке Мамико в «Ежемесячном сёдзё Нодзаки-куна», Аки Микаге в «Серебряной ложке»
Мать Лионес
Роза Веста Эрико Мацуй Сузука в «Убийца Акаме», Щигенщиге Токугава в «Гинтаме»
Ваффле Аяне Ямамото Ариса Кадзивара в «Ханаямате», Наэ Теннодзи во «Вратах Штейна»
Аморе Рими Нищино Ущигоме Рими в «Громкой мечте»
Михаэль Аиба Аина Манато Юкина в «Громкой мечте», Пингвин Рокхоффера в «Животных-друзьях»
Исследователь Серен Юка Озаки Аска Тояма в «Громкой мечте», Сервал в «Животных-друзьях»
Дред Чи-Пао Изуми Китта Юуури Юрики в «Благородстве худшего рыцаря», Клэо Бранд в «Заморозке»
Нагиса Аяса Ито Ариса Ичигая в «Громкой мечте»
Хлоэ Максвелл Сора Токуй Маята в «Гаргантии на зелёной планете», Хинако Никудзи в «Громкой мечте»
Мана Асуна Инори Минасе Рэм «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Юкари Нанохощи Аими Теракава Касуми Тояма в «Громкой мечте», Томоя Мизухара в «Явлении сестры»
Вероника Ананко Риса Мизуно Наженда в «Убийца Акаме», Элеонора Габриэль в «Школе убийц»
Щизуха Канра Маи Аизава Урю Минене в «Дневнике будущего», Нацуми Мураками в «Негиме»
Рино Щудзисаки Томоё Такаянаги
Директор Акико Ядзима Дива в «Кровь+», Риккерт в «Берсерке»
Вице Деректор Ацуми Танезаки Эмилия Кищитани в «Дюрарара!», Маю Арита в «Смертельном параде»
Отец Лионес Рикия Кояма Эмия Кирицугу в «Судьбе: Ноль», Мозгус в «Берсерке»

Сюжет рассказывает о буднях наивной принцессы небольшой страны по имени Лионес Елистратова, которая отправляется на Хоккайдо, дабы поступить в ALCA — образовательное учреждение, где учат на логикалистов, поддерживающих нынешний мировой порядок. Там Лионес оказывается в классе S, полном интересных личностей, среди которых логикалист Нина Александровна.

Авторы
Режиссёр Хироаки Акаги эпизоды «Комических рассказов эпохи Сёва», «Космической патрульной Лулуко»
Сценарист Юкиэ Сугивара «Искусство Меча Online»
Дизайнеры персонажей Сатоми Курита и Манабу Нии
Студия DOGA KOBO

Сериал стартует 1 июля, в нём будет 12 эпизодов.

 
 
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Видео Логика Хины (Hina Logi: from Luck & Logic)
 1 февраляАнонс аниме «Логика Хины» 17 ноября 2015 годаНеудачливые боги в мире логики 27 декабря 2015 годаДва трейлера аниме «Удача и логика»
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