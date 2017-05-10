«Логика Хины» — сэйю и второй трейлер

На официальном сайте сериала «Логика Хины» (Hina Logi: from Luck & Logic), являющегося спин-оффом сериала «Удача и логика», появился список сэйю, а также был выложен новый трейлер.

Сюжет рассказывает о буднях наивной принцессы небольшой страны по имени Лионес Елистратова, которая отправляется на Хоккайдо, дабы поступить в ALCA — образовательное учреждение, где учат на логикалистов, поддерживающих нынешний мировой порядок. Там Лионес оказывается в классе S, полном интересных личностей, среди которых логикалист Нина Александровна.

Сериал стартует 1 июля, в нём будет 12 эпизодов.