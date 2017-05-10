«Логика Хины» — сэйю и второй трейлер

На официальном сайте сериала «Логика Хины» (Hina Logi: from Luck & Logic), являющегося спин-оффом сериала «Удача и логика», появился список сэйю, а также был выложен новый трейлер.
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Сэйю
|Лионес Елистратова
|Мадока Асахина
|Сакура Нене в «Новой игре», Авери в «Академии ведьмочек»
|Нина Александровна
|Хибику Ямамура
|Харуна в «Арпеджио воронёной стали», Эри Таки в «Кейоне»
|Махиро Кёбащи
|Нацуми Такамори
|Мэй Мисаки в «Другой», Нина в «Берсерке»
|Яой Тачибана
|Сузуко Мимори
|Хинаэ Аримура в «Дитя Хаоса», Хиёко Сайодзи в «Данганронпе»
|Юууко Моригая
|Кана Уэда
|Рин Тосака в «Судьбе: Ноль», Хаяте Ягами в «Лиричной волшебнице Нанохе 2»
|Карин Киритани
|Юи Огура
|Катасе в «Старшей школе DxD», Юууко Щиондзи в «Дневнике бога»
|Карэн Киритани
|Каэде Юаса
|Юууна в «Пристанище для заблудших», Аска в «Я стану “хвостиком”»
|Юууки Азума
|Майя Учида
|Рикка Таканащи в «У неё остались заблуждения юности, но я хочу её любить», Хадзиме Ичиносэ «Гачамэн: Толпы»
|Аой Ироха
|Аяка Охащи
|Керомэ в «Убийца Акаме», Яяка «Кувыркашках»
|Эшли Бладберри
|Микои Сасаки
|Пё-тан в «Этотаме», Королевский пингвин в «Животных-друзьях»
|Белль
|Мариэ Мияке
|Мамико в «Ежемесячном сёдзё Нодзаки-куна», Аки Микаге в «Серебряной ложке»
|Мать Лионес
|Роза Веста
|Эрико Мацуй
|Сузука в «Убийца Акаме», Щигенщиге Токугава в «Гинтаме»
|Ваффле
|Аяне Ямамото
|Ариса Кадзивара в «Ханаямате», Наэ Теннодзи во «Вратах Штейна»
|Аморе
|Рими Нищино
|Ущигоме Рими в «Громкой мечте»
|Михаэль
|Аиба Аина
|Манато Юкина в «Громкой мечте», Пингвин Рокхоффера в «Животных-друзьях»
|Исследователь Серен
|Юка Озаки
|Аска Тояма в «Громкой мечте», Сервал в «Животных-друзьях»
|Дред Чи-Пао
|Изуми Китта
|Юуури Юрики в «Благородстве худшего рыцаря», Клэо Бранд в «Заморозке»
|Нагиса
|Аяса Ито
|Ариса Ичигая в «Громкой мечте»
|Хлоэ Максвелл
|Сора Токуй
|Маята в «Гаргантии на зелёной планете», Хинако Никудзи в «Громкой мечте»
|Мана Асуна
|Инори Минасе
|Рэм «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|Юкари Нанохощи
|Аими Теракава
|Касуми Тояма в «Громкой мечте», Томоя Мизухара в «Явлении сестры»
|Вероника Ананко
|Риса Мизуно
|Наженда в «Убийца Акаме», Элеонора Габриэль в «Школе убийц»
|Щизуха Канра
|Маи Аизава
|Урю Минене в «Дневнике будущего», Нацуми Мураками в «Негиме»
|Рино Щудзисаки
|Томоё Такаянаги
|Директор
|Акико Ядзима
|Дива в «Кровь+», Риккерт в «Берсерке»
|Вице Деректор
|Ацуми Танезаки
|Эмилия Кищитани в «Дюрарара!», Маю Арита в «Смертельном параде»
|Отец Лионес
|Рикия Кояма
|Эмия Кирицугу в «Судьбе: Ноль», Мозгус в «Берсерке»
Сюжет рассказывает о буднях наивной принцессы небольшой страны по имени Лионес Елистратова, которая отправляется на Хоккайдо, дабы поступить в ALCA — образовательное учреждение, где учат на логикалистов, поддерживающих нынешний мировой порядок. Там Лионес оказывается в классе S, полном интересных личностей, среди которых логикалист Нина Александровна.
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Авторы
|Режиссёр
|Хироаки Акаги
|эпизоды «Комических рассказов эпохи Сёва», «Космической патрульной Лулуко»
|Сценарист
|Юкиэ Сугивара
|«Искусство Меча Online»
|Дизайнеры персонажей
|Сатоми Курита и Манабу Нии
|Студия
|DOGA KOBO
Сериал стартует 1 июля, в нём будет 12 эпизодов.