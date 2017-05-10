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Видеоигра «Контра» получит экранизацию — уже есть тизер и постер

Сила китайского кинематографа обеспечит вам экранизацию видеоигры «Контра». Можете даже посмотреть на первый тизер (там хищная птица стреляет из задницы) и постер.

Сюжет фильма отличается от истории оригинала только тем, что действие перенесли в Южно-Китайское море и добавили одного китайского персонажа.

Итак, в 1988 году огромный метеорит жахнул по безлюдному острову в Южно-Китайском море. Чэнь Цян и Ли Чжиюн отправляются исследовать место крушения, но возвращаются с пустыми руками. Спустя 29 лет Чэнь отправляет на остров двух коммандос — Билла и Лэнса, чтобы скрутить шею зловещей организации Красный Сокол, но на месте они находят куда более опасного врага.

 
 

Постер:

Постеры фильма «Контра»
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Видео Контра
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