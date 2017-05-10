Ancestors — стратегия от авторов Hatred

Некоторое время назад наше издательство 1С объединилось с авторами печально известного аркадного шутера Hatred, студией Destructive Creations. Уже тогда разработчики уточняли, что не планируют и дальше выезжать исключительно за счёт скандальности своих творений. Ну а теперь мы узнали чуть больше об их совместной с 1C разработке — исторической RTS Ancestors.

Надо заметить, что отдельные стилистические решения в дебютном трейлере всё-таки выдают в создателях авторов Hatred — тут вам и общая жестокость, и схожий уровень графики, и приглушённые цвета. Однако сама игра судя по представленным ниже кадрам всё-таки близка к обычным стратегиям как по положению камеры, так и по визуальному оформлению.

Но вы не подумайте, что трейлер не имеет ничего общего с реальной игрой: просто в нём демонстрируется так называемая экшен-камера, которая позволяет по нажатию кнопки приблизиться к полю боя и проследить за ходом кровавого сражения от лица одного из солдат.

В одиночных кампаниях Ancestors вам предложат поиграть за четыре воюющие стороны: викингов, англосаксов, германцев и славян. Авторы обещают сделать исторически-достоверную RTS, без прикрас демонстрирующую жестокость войн былых времён — от расчленёнки до грабежей.

Выйдет игра Ancestors на PC и Xbox One. Ради консольной версии управление заточат не только под клавомышь, но и под геймпады.