Кабельный канал Showtime заполучил оскароносных Бенисио Дель Торо («Траффик», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и Патрицию Аркетт («Отрочество») в свою восьмисерийную криминальную драму Escape At Clinton Correctional про побег из тюрьмы Clinton Correctional Facility. Переговоры с актёрами ещё ведутся, но если верить изданию Variety, они близки к завершению.

Мини-сериал основан на реальных событиях, произошедших на севере штата Нью-Йорк летом 2015 года, когда двое осуждённых убийц Ричард Мэтт (Бенисио Дель Торо) и Дэвид Суэтт умудрились сбежать из тюрьмы строгого режима. Помогла им в этом замужняя надзирательница исправительного учреждения (Патриция Аркетт), которая закрутила роман с обоими преступниками.

Срежиссирует все восемь эпизодов Бен Стиллер. Сценарий напишут работавшие вместе над другой драмой телеканала — «Рэй Донован» — Бретт Джонсон и Майкл Толкин. Вдобавок все трое выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Брайаном Зуриффом, Майклом де Лукой и Никки Уэйнсток.