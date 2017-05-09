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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Патриция Аркетт и Бенисио Дель Торо сыграют в криминальной драме Бена Стиллера

Кабельный канал Showtime заполучил оскароносных Бенисио Дель Торо («Траффик», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и Патрицию Аркетт («Отрочество») в свою восьмисерийную криминальную драму Escape At Clinton Correctional про побег из тюрьмы Clinton Correctional Facility. Переговоры с актёрами ещё ведутся, но если верить изданию Variety, они близки к завершению.

Мини-сериал основан на реальных событиях, произошедших на севере штата Нью-Йорк летом 2015 года, когда двое осуждённых убийц Ричард Мэтт (Бенисио Дель Торо) и Дэвид Суэтт умудрились сбежать из тюрьмы строгого режима. Помогла им в этом замужняя надзирательница исправительного учреждения (Патриция Аркетт), которая закрутила роман с обоими преступниками.

Срежиссирует все восемь эпизодов Бен Стиллер. Сценарий напишут работавшие вместе над другой драмой телеканала — «Рэй Донован» — Бретт Джонсон и Майкл Толкин. Вдобавок все трое выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Брайаном Зуриффом, Майклом де Лукой и Никки Уэйнсток.

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