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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Четвёртый сезон «Штамма» обзавёлся датой выхода

Кабельный канал FX назначил дату выхода четвёртого сезона «Штамма» — многосерийный вампирский триллер вернётся на телеэкраны 16 июля.

События финальной телеглавы развернутся спустя девять месяцев после случившегося в финале третьего сезона. Ядерный апокалипсис окунул мир во тьму, и стригои, пользуясь отсутствием солнечного света, потеряли всякий страх, захватив власть над человечеством. У остатков выживших после взрыва выбор небольшой — сотрудничать с кровососами или умереть. Главным героям предстоит пожертвовать всем, чтобы без всяких шансов на успех попытаться отвоевать наш мир у воцарившегося в нём Мастера.

В четвёртом сезоне сериала «Штамм» к своим ролям вернутся Кори Столл, Дэвид Брэдли, Джонатан Хайд, Кевин Дюран, Руперт Пенри-Джонс, Рута Гедминтас, Мигель Гомес, Рихард Заммель и Макс Чарльз.

Шоураннером экранизации одноимённой трилогии Гильермо дель Торо и Чака Хогана значится Карлтон Кьюз («Мотель Бейтсов»), который вдобавок выступает сценаристом и исполнительным продюсером проекта наравне с дель Торо и Хоганом. Производством заправляет студия FX Productions.

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