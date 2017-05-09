Дочка Брюса Ли расскажет о его взрослении в фильме «Маленький Дракон»

Шекхар Капур («Елизавета», «Золотой век») срежиссирует биографическое кино «Маленький Дракон» (Little Dragon) про Брюса Ли.

Далеко не первое биографическое кино о легенде боевых искусств, но есть нюансы. Шеннон Ли, дочка Брюса, обнаружила новую информацию касательно периода взросления главного героя.

Она и Капур написали сценарий про то, как социальные и политические силы Гонконга пятидесятых годов сформировали будущую звезду. Собственно, на это намекает название картины: Маленький Дракон — буквальный перевод его китайского экранного имени Ли Сяолун.

Шеннон Ли считает, что эта история позволит зрителям лучше понять отца, как человека и воина. Разумеется, она благодарна Шекарку, который, по её словам, вдохнёт жизнь в первое кино студии Bruce Lee Entertainment.

Съёмки планируют начать летом в Малайзии. Правда, сперва нужно найти актёра (или нескольких актёров в зависимости от временных отрезков) для главной роли. Хорошо бы ещё заполучить хорошего приличного хореографа.