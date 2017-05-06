Телеовощи. Выпуск 167: Миша Кейдж

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:45 —
|Новости
|00:40:22 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:47:30 —
|«Американские боги» — 1x01 (премьера)
|00:59:05 —
|«Дорогие белые» — 1x01—10 (премьера)
|01:16:40 —
|«Гений» — 1x02
|01:18:53 —
|«Кремниевая долина» — 4x02
|01:25:38 —
|«Миллиарды» — 2х11
|01:33:17 —
|«Люцифер» — 2х14
|01:35:10 —
|«В четырёх стенах» — 1x20—21
|01:37:46 —
|«Мик» — 1x17 (финал сезона)
|01:40:46 —
|«Булл» — 1х20
|01:43:03 —
|«Флэш» — 3x20
|01:50:40 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x20
|01:57:19 —
|«Последний кандидат» — 1х19
|02:00:38 —
|«Стрела» — 5x20
|02:08:25 —
|«Доктор Кто» — 10x03
|02:14:44 —
|«Самурай Джек» — 5x07
|02:15:54 —
|«Лучше звоните Солу» — 3x04
|02:16:46 —
|«Фарго» — 3x03
|02:21:15 —
|«Последнее королевство» — 2х07
|02:25:46 —
|«Фарго» — 2x07—08 (впечатления Михаила)
|02:28:33 —
|«Волчонок» — 1x05 (впечатления Ларисы)
|02:33:33 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x17 (впечатления Льва)
|02:43:55 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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