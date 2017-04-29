Телеовощи. Выпуск 166: Кто лучше вспахивал

Аудиоверсия:
-
- 0
- 8606
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $516 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:45 —
|Новости
|00:31:20 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:36:39 —
|«Отличные новости» — 1x01 (премьера)
|00:39:23 —
|«Начальница» — 1x01 (премьера)
|00:43:02 —
|«Рассказ служанки» — 1x01 (премьера)
|00:48:28 —
|«Гений» — 1x01 (премьера)
|00:57:37 —
|«Кремниевая долина» — 4x01 (премьера сезона)
|01:01:49 —
|«Миллиарды» — 2х10
|01:07:54 —
|«В розыске» — 1х12 (финал сезона)
|01:12:03 —
|«Мик» — 1x16
|01:15:14 —
|«Флэш» — 3x19
|01:24:47 —
|«Стрела» — 5x19
|01:27:56 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 4x19
|01:37:44 —
|«Последний кандидат» — 1х18
|01:39:49 —
|«Последнее королевство» — 2х06
|01:50:52 —
|«Фарго» — 3x02
|01:55:30 —
|«Лучше звоните Солу» — 3x03
|01:57:03 —
|«Доктор Кто» — 10x02
|02:03:38 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x16 (впечатления Льва)
|02:14:05 —
|«Волчонок» — 1x04 (впечатления Ларисы)
|02:18:27 —
|«Фарго» — 2x05–06 (впечатления Михаила)
|02:23:26 —
|«Улицы разбитых фонарей» — 1x04 (впечатления Михаила)
|02:27:48 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание