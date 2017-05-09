Клифф Кёртис сыграет во всех сиквелах «Аватара»

Они всерьёз взялись за производство всех следующих «Аватаров». Если честно, до сих пор сложно поверить.

Даже наняли нового актёра — Клиффа Кёртиса и сразу в четыре сиквела. Он сыграет персонажа по имени Тоновари — предводителя рифового клана Меткаина. Мистер Кёртис — заметный лицедей,сейчас он активно боится ходячих мертвецов на канале AMC, а ранее снимался в таких фильмах, как «Пекло», «Фонтан» и «Тренировочный день». Его герой явно указывает на то, что океаническая жизнь Пандоры будет раскрыта в продолжениях.

Сиквелы продолжат историю Джейка, Нейтири и их детей, расскажут, как они всей семьёй будут бороться с новыми волнами инопланетных захватчиков (читай — с людьми). Главные роли исполнят Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг и Сигурни Уивер. Над сценариями работали Рик Джаффа, Аманда Сильвер, Джош Фридман, Шейн Салерно и Кэмерон.

Ну и ещё раз напомним (продолжаем сыпать соль на ранку) даты выхода всех сиквелов: «Аватар 2» — 18 декабря 2020, «Аватар 3» — 17 декабря 2021, «Аватар 4» — 29 декабря 2024 и «Аватар 5» — 19 декабря 2025.