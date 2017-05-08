Amazon взялся за экранизацию «Опасной книги для мальчиков»

Брайан Крэнстон всерьёз и надолго сдружился с Amazon — потоковый сервис заказал съёмки их третьего совместного после «Хитрого Пита» и «Электрических снов Филипа К. Дика» многосерийного проекта — семейной комедии под названием «Опасная книга для мальчиков» (The Dangerous Book for Boys). В первый сезон войдут шесть получасовых эпизодов.

Одноимённый детский роман-бестселлер за авторством братьев Конна и Хала Иггульденов ищет дорогу на экраны с 2007 года, когда права на киноэкранизацию приобрела студия Disney. Спустя семь бесплодных лет ожидания они перекочевали в руки Брайана Крэнстона с товарищами, и в 2014 году была предпринята попытка пристроить проект на телеканал NBC, но и она провалилась. А вот Amazon обещает не подвести.

Семейная комедия рассказывает о трёх юных братьях, после смерти отца получивших от него в наследство книгу. Она целиком состоит из напутствий родителя (всего их ровно 80) и, по сути, представляет собой инструкцию, как прожить жизнь максимально интересно и полно.

Сценарий первого и второго эпизодов написали Брайан Крэнстон и Грег Моттола («Замедленное развитие», «Отдел новостей»), последний срежиссирует сезон целиком. Вдобавок оба числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Джеймсом Дегасом. Производственный процесс курируют Moonshot Entertainment, Sony Pictures Television и Amazon Studios. Съёмки пройдут этим летом в Нью-Йорке.