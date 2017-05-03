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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Amazon готовит комедию с Дэнни Девито и Джеффом Голдблюмом в главных ролях

Дэнни Девито («В Филадельфии всегда солнечно») и Джефф Голдблюм («Лузеры», «Лига») заполучили главные роли в музыкальной комедии от потокового сервиса Amazon. Проект пока не обзавёлся названием.

В центре истории — в прошлом культовый музыкальный дуэт Мэтта Дауни (Джефф Голдблюм) и Арло Финклмана (Дэнни Девито). Бывшие звёзды эстрады вынуждены вновь объединиться, несмотря на многолетнюю ненависть друг к другу. На пути к своему непростому воссоединению невероятно талантливым и столь же твердолобым музыкантам придётся иметь дело с людьми, которые несмотря ни на что их любили и продолжают любить, — нынешними и бывшими женами, детьми, коллегами, друзьями и любовницами.

Создателем и сценаристом будущего сериала значится Тим Лонг («Симпсоны»). Джейк Девито выступает исполнительным продюсером проекта наравне с отцом Дэнни Девито, Брайаном Грэйзером и Фрэнси Калфо. Производственный процесс на контроле у компаний Imagine Television и Amazon Studios.

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