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«Защитники» Marvel — трейлер

В сети появился полноценный трейлер сериала «Защитники» Marvel, который лишний раз подтвердил расшифрованную благодаря вирусному видео в лифте дату старта — премьера состоится 18 августа на Netflix.

Супергеройский кроссовер расскажет о том, когда и как состоится долгожданная встреча четырёх нью-йоркских линчевателей. В восьмисерийном ансамблевом сериале Мэтт Мёрдок (Чарли Кокс), Джессика Джонс (Кристен Риттер), Люк Кейдж (Майк Колтер) и Дэниел Рэнд (Финн Джонс) успеют не только перезнакомиться, но и сообща повоевать против могущественного врага — таинственной и властолюбивой Александры (Сигурни Уивер). Вдобавок в историю вернутся Клэр Тэмпл (Розарио Доусон), Стик (Скотт Гленн), Электра (Элоди Юнг) и целая армия второстепенных персонажей из сольных проектов о главных героях.

Коллеги по «Сорвиголове» Дуглас Петри и Марко Рамирес выступают шоураннерами сериала и его исполнительными продюсерами наряду с Дрю Годдардом, Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Первый и второй эпизоды снял С. Дж. Кларксон («Банши»).

 
 
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