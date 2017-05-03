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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

«Хэп и Леонард» вернутся с третьим сезоном

Кабельный канал Sundance TV гарантировал своему самому рейтинговому сериалу — кантри-нуару «Хэп и Леонард» — третий сезон. Первая часть антологии собирала у экранов в среднем 456 тыс. зрителей, из которых 147 тыс. — в ключевой демографической категории «18–49». Второму сезону в целом удалось удержать заданную планку.

Основанная на одноимённой серии романов Джо Р. Лансдейла драмеди рассказывает о двух простых техасских мужиках и лучших друзьях Хэпе Коллинзе (Джеймс Пьюрфой) и Леонарде Пайне (Майкл Кеннет Уильямс), побитых жизнью и перебивающихся сомнительными заработками. Один из них — ветеран Вьетнама с буйным темпераментом, второй — обычный работяга, чья молодость сгинула в тюрьме за откос от армии.

Каждый сезон представляет собой отдельную историю, знакомя главных героев с новой тайной и новыми второстепенными персонажами. В первых двух частях драмы засветились Кристина Хендрикс, Джимми Симпсон, Поллианна Макинтош, Брайан Деннехи, Имра П. Холл, Тиффани Мак и Крэнстон Джонсон.

В основу предстоящего сезона ляжет третий роман цикла The Two-Bear Mambo.

Обязанности шоураннера возьмёт на себя Джон Вёрф. Он же выступит исполнительным продюсером наравне с Джимом Миклом, Ником Дамичи, Джереми Платтом и Линдой Моран. Производством сериала занимается AMC Studios. Премьера нового шестисерийного сезона намечена на 2018 год.

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Темы
 
Хэп и Леонард
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