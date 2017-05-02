Darksiders III — трейлер

Как и следовало ожидать после такого слива, официальный анонс игры Darksiders III не заставил себя ждать. Издательство THQ Nordic обнародовало первый трейлер, а мы добавили в копилку имеющейся информации ещё пару полезных фактов.

Во-первых, разработкой Darksiders III занимается новая студия Gunfire Games, до того отвечавшая за переиздание Darksiders II. Но доверяют им, само собой, не поэтому: просто Gunfire Games среди основных членов новой команды числятся многие выходцы из студии Vigil Games, франчайз породившей, в том числе и режиссёр с продюсером.

Во-вторых, история третьей части будет идти параллельно с событиями второй.

В-третьих, выйдет Darksiders III на PC, PS4 и Xbox One.