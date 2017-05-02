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Самое продаваемое аниме за 24–30 апреля
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Фигуристы не отдали пальму первенства «Фантазии Гранблю», так что пришлось начинать без неё, но даже несмотря на это дебют выдался отличным: 41 874 копии — никому явно не удастся сместить «Фантазию» с трона самого продаваемого сериала весеннего сезона, на котором она будет окружена другим фэнтези и гаремниками.

«Военная хроника маленькой девочки» стартовала благополучно, теперь, главное, не повторить путь «Благослови этот чудесный мир! 2» — начиналось всё так прекрасно, а уже на втором томе −33,5%, к прозаичным 7 623 дискам. Остаётся надеяться на хорошую вторую неделю, но выдержать график первого сезона будет очень сложно.

«Гинтама», стабильно теряющая по паре-тройке тысяч от части к части, и в этот раз не стала изменять традиции — 4 925 против 7 933 у «Гинтамы 3».

А вот «Габриэль бросает школу» радует небольшим, но приростом — 3 412 (+191). Неплохо для второго тома, особенно если учесть, что всего их будет три. «Лаборатория любви», сравнение с которой так и просится, в своё время сильно упала: от солидных 5 584 к 3 141.

«Мартовский лев» тоже показал прирост на втором томе — 2 529 (+152), но здесь всё же продажи первого были разочаровывающими, а в случае с «Габриэль» соответствовали ожиданиям.

«Беседы с девушками-монстрами», увы, взяли курс на дно: 1 461 (−1 226). Нет данных по продажам DVD, но они точно не превышают 257 дисков, так что динамика очень плоха.

Полнометражная «Семёрка Троицы» с 2 871 копией пока даже не достигла уровня средних продаж одноимённого сериала.

Наконец, в топ вошли несколько боксов:

«Огнём и мечом» показал очень хорошие результаты для сериала 2005 года — 4 818 копий, что даже выше, чем у оригинального релиза (3 475).

«Моя сестрёнка не может быть такой милашкой — 2» продалась куда как скромнее — 1 888, или всего 11,7% от среднего тиража сериала.

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