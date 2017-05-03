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КИНО
 
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«Тёмная башня» — трейлер

Вот и первый трейлер фильма «Тёмная башня», который вы всё равно ждали (не отрицайте!). Несмотря на очевидную расовую принадлежность Стрелка, всё выглядит... Очень странно, но не страшно.

С каких пор Стрелка нужно убеждать в необходимости спасать миры или объяснять, что если он позволит Башне пасть, то умрут милларды? Явная экспозиция сюжета, нацеленная не в того персонажа.

Идрис Эльба похоже справляется с ролью сурового и потерявшего всё мужика. Никаких претензий. Мэттью Макконахи тоже в рамках первого трейлера «Тёмной башни» производит правильное злодейское впечатление. Единственное непонятное звено — мальчик. Его, извините, непозволительного много. Может создаться неправильное впечатление, что именно он — главный герой. Или так оно и есть?

Экшен. Всё, что Стрелок делает с зарядкой патронов выглядит недурственно. Действие обещает быть сочным и зрелищным, хотя и без откровений. Кстати, телекинезом осколков стекла сейчас никого особо не удивишь, надеемся, есть что-нибудь получше.

Кино выходит 3 августа 2017 года.

 
 
16 Обсудить
Темы
 
Видео Тёмная башня
 
GadMan
Лучший комментарий
+25

Создатели фильма забыли лица своих отцов....
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