Потоковый сервис Amazon определился с премьерой премьеры пародийной супергеройской комедии «Тик» — дата выхода запланирована на 25 августа.

В мире, где супергероев как грязи, простой бухгалтер-неудачник без каких-либо сверхспособностей внезапно обнаруживает, что его городом заправляет жуткий суперзлодей, давно считавшийся мёртвым. Пытаясь раскрыть заговор, он становится странным супергероем в синем костюме.

Трико незадачливого протагониста примерил на себя Питер Серафинович («Стражи галактики», «Зомби по имени Шон»). Компанию ему составили Яра Мартинес, Гриффин Ньюман, Джеки Эрл Хейли, Вэлори Керри и Брендан П. Хайнс.

Харизматичный персонаж вышел из-под пера Бена Эдлунда в далёком 1986 году и уже появлялся на малых экранах: в 1994 году дебютировал продержавшийся два сезона многосерийный анимационный проект «Тик-герой», а в 2001 — отменённый после девяти эпизодов сериал с тем же названием.

Cценарий написал сам Эдлунд («Сверхспособности», «Светлячок), режиссёрское кресло занял бессменный оператор Кристофера Нолана Уолли Пфистер. Оба выступают ещё и исполнительными продюсерами проекта наравне с Барри Джозефсоном, Барри Зонненфельдом и Патриком Варбертоном, вместе работавшими над сериалом 2001 года.