Hulu продлил антиутопию «Рассказ служанки» на второй сезон

Потоковый сервис Hulu, воодушевлённый похвалами критиков и тёплым приёмом зрительской аудитории, заказал съёмки второго сезона драмы «Рассказ служанки». На Rotten Tomatoes сериал может похвастаться поддержкой 98% профессиональных рецензентов на основе 64 отзывов. Уровень одобрения зрительской публики достигает 87%. По количеству просмотров премьера сериала обогнала все проекты, когда-либо транслировавшиеся стриминговой платформой. В общем, неудивительно, что продюсеры берут проект в дальнейший оборот.

Экранизация одноимённого романа-утопии Маргарет Этвуд повествует о тоталитарном государстве Гилеад, население которого страдает от катастрофического снижения рождаемости. Оффред (Элизабет Мосс) — одна из немногих фертильных женщин, кто в состоянии зачать и выносить ребёнка, — принудительно отправлена властями в спецлагерь для подготовки служанок, рожающих потомков богачам и власть имущим, чьи жёны бесплодны. Но у главной героини есть цель — выжить в мире тотального надзора и разыскать отнятую у неё дочь.

Шоураннер и главный сценарист сериала — Брюс Миллер («Сотня»), один из исполнительных продюсеров — Уоррен Литтлфилд («Фарго»). Автор литературного первоисточника выступает консультирующим продюсером. Производством заправляет MGM Television.