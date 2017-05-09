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Экранизация нового романа от автора «Марсианина»

Студия Fox так любит деньги от проката фильма «Марсианин», что покупает права на экранизацию новой книги автора (написавшего «Марсианина») Энди Уира — футуристического триллера «Артемида» (Artemis).

Сюжет рассказывает историю молодой женщины по имени Джазз, которая бесцельно живёт в своём небольшом городке — Артемиде, единственном городе на Луне. Главная героиня наделала много долгов, работа едва покрывает ренту, поэтому Джазз не может отказаться от слегка криминальной аферы, способной изменить её жизнь навсегда. Разумеется, скоро она оказывается в полной заднице, то есть в центре заговора по борьбе за контроль Артемиды.

Уир когда-то был софтверным инженером, пока не написал свой первый бестселлер, попавший в умелые руки режиссёра Ридли Скотта. «Марсианин» стал неожиданным хитом, собрав $ 630 млн и 7 номинаций на «Оскар». Также он явно заставил поверить киношников в силу серьёзной научной фантастики.

По словам Уира, сюжет «Артемиды» намного сложнее «Марсианина» и повествование больше завязано на персонажах.

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