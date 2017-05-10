Лиам Нисон сыграет в ремейке испанского триллера

Французская студия StudioCanal опять поставит актёра Лиама Нисона в неудобное положение — он исполнит главную роль в экшен-триллере Retribution.

Ремейк испанского фильма 2015 года El Desconocido расскажет, как успешный управленец с Уолл-стрит обнаруживает бомбу у себя в машине под водительским креслом. Установившие под задницу протагониста взрывчатку личности простят его собрать весомую сумму денег за несколько часов или они взорвут бомбу. Неприятная ситуация усугублена тем, что семья бизнесмена находится в той же машине.

Лиам Нисон исполнит роль бомбы (нет). По накалу саспенса оригинал сравнивают с экшеном «Скорость».

Жауме Кольет-Серра, cрежиссировавший «Воздушного маршалла», «Ночного беглеца» и «Неизвестного», стал продюсером проекта.

Крис Салманпур и Эндрю Болдуин напишут сценарий.