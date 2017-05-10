Вот видите — умеем же, когда хотим! И когда получается чисто физически. В общем, на дворе всего начало мая, а мы уже представляем вам Лучшее аниме зимы 2017 года. Того и гляди, научимся выпускать такие топы в первую пару недель после окончания сезона!

Как водится, наша «десятка» определялась путём обычного сложения баллов, выданных сериалам каждым из подкастеров, а читательский топ рассчитывался чуть сложнее, но всё равно честно и справедливо. Можете, кстати, позаниматься увлекательным делом — подсчётом количества совпадений в наших топах.

Одним словом, наслаждайтесь топом лучшего аниме зимы 2017 года.